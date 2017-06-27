Супруга Сергея Шнурова повела себя неадекватно на интервью

Супруга Сергея Шнурова Матильда повела себя неадекватно на интервью, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, по информации VladTime.

Корреспондент подошёл к жене лидера группы «Ленинград» и её подруге после того, как закончился корпоратив. Потому реакция на большинство вопросов у женщины была достаточно странной, она не указывала никакой конкретной информации. Если в вопросе журналиста звучало слово «было», то Матильда, не дослушивая до конца, просто его повторяла.

В таком духе прошло всё интервью, хотя сама супруга Сергея Шнурова даже посмеивалась, утверждая, что корреспондент не знает, что у них спрашивать, а ведь у них с подругой были бы «искромётные ответы». Так, Матильда не пояснила, почему Санкт-Петербург – больше не столица моды, а при попытке узнать журналиста, что же вообще значит «одеваться по-питерски», просто показала на себя.