Наталье Рудовой на Новый год подарили плётку и кляп

Актрисе Наталье Рудовой преподнесли весьма необычный новогодний подарок – чёрный БДСМ-набор.





О странном сюрпризе актриса сообщила в своём Instagram, опубликовав видео в сторис. В ролике Наталья Руднева демонстрирует содержимое коробки подписчикам, а сама неоднозначно реагирует на него. В подарочной упаковке можно рассмотреть чёрную плеть, такого же цвета маску и кляп-шарик, что укладывается в популярный набор для любителей экспериментов с БДСМ.



34-летняя артистка не упомянула в видео, оставит ли она подарок или избавится от него. Однако Наталья часто публикует откровенные снимки, поэтому под одной из фотографий на её странице в социальной сети поклонники стали интересоваться судьбой набора. Рудова пока им не ответила, а также не указала дарившего.