Роман Гриценко рассказал о романе с Ольгой Бузовой

Участник скандального шоу «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, как относится к Ольге Бузовой, отметив, что они могли были быть вместе, если бы не его ошибка, как сообщает VladTime.

По словам Гриценко, он постоянно думает о телеведущей, ему нравится, как она искренне улыбается и нравится её внешность. Однако сначала участник «Дома-2» подумал, что Ольге Бузовой он безразличен, и неожиданно переключил внимание на другую девушку. Знаменитость после такого стала много плакать и заявила, что больше не будет верить ни Гриценко, ни мужскому полу вообще.

По словам участника скандального шоу, он готов пытаться исправлять свою ошибку, поскольку считает, что слёзы Ольги Бузовой именно из-за него. Как отметил Роман Гриценко, артистка и так не отошла от поступка Дмитрия Тарасова, а новое предательство её окончательно добило. Потому в творчестве Ольги Бузовой и стали появляться композиции, в которых она поёт о неверии мужчинам. При этом, Гриценко отметил, что сама ведущая просила его не говорить на публике о чувствах к ней, и он это понимает, но не может выполнить.