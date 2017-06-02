Повзрослевшая дочь Анастасии Заворотнюк выглядит копией матери

Повзрослевшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна Стрюкова, выглядит полной копией матери на снимке, который представила артистка, как сообщает VladTime.

Фотография появилась в Instagram Анастасии Заворотнюк, и поклонники были поражены внешностью Анны. О дочери звезды «Моей прекрасной няни» известно не так много. Девушке 21 год, она проживает в Соединённых Штатах, а вот род занятий не уточняется, хотя, как считают подписчики Анастасии Заворотнюк, она может затмить мать на сцене в дальнейшем.

Интернет-пользователи недоумевают, специально ли Анна Стрюкова даже волосы уложила так, как иногда любит это делать сама артистка. По мнению некоторых, дело просто в схожести вкусов, а вот чтобы точно это выяснить, люди написали Анастасии Заворотнюк, чтобы она больше уделяла внимание снимкам с дочкой в Instagram.