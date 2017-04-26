Анфиса Чехова легла в платье на лестницу и призвала быть честными

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова призвала всех людей быть честными с самими собой. Многие поклонники призвали девушку сначала разобраться с собой, после чего давать советы.

Количество несогласных с позицией Чеховой достигло отметки в сотню пользователей всего за пару минут после публикации записи. Женщина заявила следующее: «Заметила недавно одну проблему, которая есть у всех нас! Мы не умеем быть честными с самими собой и правильно расчитывать свои силы! Мы всё время надеемся на «авось» и не знаем на что мы способны, а с чем не справимся». Поклонники в свою очередь стали критиковать Чехову, призывая её следить за собой, а уже потом думать об окружающих.

Так он сослались на личную жизнь телеведущей, которая по-прежнему не налажена. Некоторые пользователи Instagram также обратили внимание на то, что Чехова обсуждала мужчину, который не смог покорить сердце женщины, которая оказалась «не по зубам» ему. Подписчики предположили, что речь могла идти о новом избраннике телеведущей.