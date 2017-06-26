Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о новогоднем приглашении от Владимира Путина на концерт, который будет давать Детский хор России, и торжественный приём, как сообщает VistaNews.

Певец показал снимок, где пригласительный документ положил в туфли, что очень удивило подписчиков. Мероприятие прошло 27 декабря в Государственном Кремлёвском Дворце.

Поклонники задумались, почему приглашение от Владимира Путина было именно в блестящих туфлях. Многие решили, что Филипп Киркоров так намекнул, что именно он обул на мероприятие, подчёркивая, каким роскошным является данное событие. Некоторые высказали мнение, что туфли могли быть дополнением от самого президента России к указанному приглашению.