Садальский обнаружил несостыковки в деле Цымбалюк-Романовской

Знаменитый российский актер Станислав Садальский выдвинул предположение, что художник Никас Сафронов может иметь отношение к ситуации с дележкой квартиры народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Он отметил, что обнаружил некоторые несостыковки в деле о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна.

Станислав Садальский пристально следит за всеми скандалами, которые происходят между звездами шоубиза. Не обошел он стороной и самый громкий развод 2017 года - расторжение брака Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Садальский высказал свое мнение относительно этого после того, как на одной из телепрограмм, посвященной разводу народного артиста и пианистки, присутствовал сын Никаса Сафронова - Лука Затравкин. Тогда сын художника заявил, что знает, кто приобрел долю в квартире в доме на Арбате, которая принадлежит Джигарханяну.

На своей странице в соцсети Садальский недоумевает, почему в деле Цымбалюк не фигурирует "псевдохудожник" Сафронов. Он имеет прямое отношение к афере с квартирой бывшей жены Джигарханяна, причем за совсем малые деньги. Имеется также и запись разговора Сафронова с Цымбалюк. Также Садальский обратился к Сафронову и потребовал, чтобы тот вернул долю Татьяны Власовой, бывшей жены Джигарханяна.