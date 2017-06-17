Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки стоимостью в 400 тысяч долларов

Статуя боксера Рокки Бальбоа обошлась Сильвестру Сталлоне в 400 тысяч долларов. Об этом стало известно после публикации фото Сталлоне в социальной сети.

На данный момент идет процесс работы над кинолентой о знаменитом боксере Рокки Бальбоа. Именно с целью использования ее в фильме была создана статуя именитого спортсмена. Сильвестр Сталлоне удостоился чести вжиться в роль Рокки и передать весь спектр его неоднозначной натуры. Согласно сюжету фильма, в Филадельфии перед Художественным музеем будет установлен памятник Рокки Бальбоа, и боксер проводит свои тренировки именно здесь.

Однако сегодня стало известно, что актер Сильвестр Сталлоне приобрел статую Рокки за 400 тысяч долларов. Кроме того, ходили слухи, что покупку он совершил во время аукциона, хотя некоторое время имя обладателя статуи Рокки было неизвестным.

Совсем недавно на своей странице в одной из соцсетей,Сталлоне выложил фото в компании с Арнольдом Шварценеггером на фоне той самой статуи. Фотография же была сделана именно в доме Сильвестра Сталлоне.