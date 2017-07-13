В РПЦ сравнили Ивана Урганта с Евгением Петросяном

Представитель РПЦ прокомментировал появление в передаче Ивана Урганта рубрики "Телеканал СПА", которая пародирует программы о семейных ценностях телеканала "Спас". Так, протоирей Димитрий Смирнов сравнил Урганта с Евгением Петросяном.

Как рассказал протоирей, с детства его мама учила не читать все то, что написано на заборах. Он отметил, что все это низкопробная продукция и он ее не употребляет. По словам Димитрия Смирнова, у современных людей нет никаких ценностей, вернее, существуют разговоры о ценностях, однако кроме биткоинов человека ничего больше не интересует, что уже считается нормой.

Относительно Ивана Урганта он заявил, что также существует такой юморист, как Евгений Петросян. В передачах Урганта нет никакого юмора, как и у Петросяна. Настоящий юмор у Салтыкова-Щедрина, Чехова, Гоголя, однако никак не у телеведущего.

Стоит отметить, что рубрика "Телеканал СПА" в программе Урганта появилась в ноябре, ее ведут журналистка Ирена Понарошку. Рубрика посвящена пропаганде здорового образа жизни. Телеканал "Спас" пока никак не прокомментировал то, что его лого использовали для оформления рубрики Урганта.