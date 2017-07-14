Сергей Лазарев показал, что подарил сыну на Новый год

Известный певец Сергей Лазарев подарил своему сыну на Новый год маску робот-трасформера и саму такую игрушку, по информации VladTime.

Артист 28 декабря выставил в Instagram видеоролик, в котором разговаривает с ребёнком про подарки. Там у мальчика на голове маска, которая не только скрывает лицо, но и может добавить немного «металлических» ноток в голос. По словам Никиты Лазарева, подарки ему очень понравились, и он благодарит отца за них.

Подписчиков запись очень впечатлила. По их словам, сын Сергея Лазарева когда-то тоже сможет с такими талантами стать известным артистом. Многие из них поинтересовались, покажет ли певец ребёнка, как есть, без масок, чего раньше не происходило. Некоторые отмечают, что их дети тоже любят роботов-трансформеров, потому подарки были подобны тем, какие сделал Сергей Лазарев.