Малахов анонсировал Брыльскую и Мягкова в качестве гостей новогоднего «Прямого эфира»

В предновогоднюю ночь «Ирония судьбы» будет транслироваться на канале Россия 1, а не на Первом канале. Это произошло вследствие ротации прав на показ фильма между каналами. По такому случаю Андрей Малахов пригласил на «Прямой эфир» Барбару Брыльскую и Андрея Мягкова.

О гостях, сыгравших пару влюбленных и не видившихся с тех пор 40 лет, а также о «переезде» фильма Андрей Малахов сообщил, опубликовав видео в своем профиле Instagram, где Брыльская говорит, что переезжает вместе с ним на Россию 1, а Мягков обнимается с ведущим. Незадолго до этого Малахов также сменил Первый канал на Россию 1 – теперь его шоу транслируется на этом канале.

Сама же новогодняя комедия в этом году тоже будет показана на телеканале Россия 1, так как «Мосфильм», который является правообладателем фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» периодически осуществляет ротацию прав на трансляцию между каналами.

Также оформилось мнение, с которым согласно множество зрителей, что неплохо было бы просто снять с новогоднего вещания этот фильм, ведь уже всем надоел за столько лет. Даже сам Мягков, сыгравший Лукашина, говорил, что считает несообразным навязывать людям одно и то же зрелище.