Актриса из "Настоящих домохозяек" "помыла пол" своей горничной

Уборщица Карлтон Элизабет, которая приобрела популярность благодаря съемкам в "Настоящих домохозяйках", подала на нее в суд за то, что та "помыла ею пол". По ее словам, актриса, будучи пьяной, толкнула горничную на пол, из-за чего та пострадала, а потом уволила ее.

В Великобритании разразился скандал из-за истории Карлтон Элизабет и ее домработницы. Недавно работница подала в суд на звезду за нанесение ей физических травм. Также она утверждает, что та постоянно совершала над ней психологическое насилие. Зарубежные СМИ пишут, что уборщица работала у знаменитости шесть лет.

Женщина рассказывает, что всякое уже повидала, часто наблюдая актрису в алкогольном опьянении. По ее словам, она неоднократно пыталась уйти из жизни. Но пиковый момент в их ситуации наступил, когда горничная рассказала Девиду Джеббия, мужу актрисы, о том, что та разбила битой телевизор. После этого произошел роковой конфликт.

Между тем, Карлтон Элизабет отрицает все обвинения и называет правдой только случай с телевизором. Она говорит, что , на самом деле, конфликт произошел из-за случая, когда звезда спросила домработницу о своих пропавших драгоценностях.