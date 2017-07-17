"Золотой глобус" посетят "люди в черном"

На очередную премию «Золотой глобус» гости приняли решение прийти в черном, таким образом они планируют выразить свой протест против харассмента в стенах Голливуда, рассказывает Entertaiment Week.

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили факт того, что на предстоящее мероприятие по меньшей мере несколько мужчин будут одеты в черное, в знак поддержки поддержки своих коллег-женщин.

Ранее СМИ уже ставили в известность людей о том, что большинство актрис-номинанток на премию «Золотой глобус» явятся на церемонию вручения в полностью черных нарядах, таким образом выражая свой против сексуальных домогательств, что в последнее время значительно участились.

В начале месяца известный журнал Timeприсвоил звание «человек года», людям первым осмелившимся рассказать о подобных прецендентах.