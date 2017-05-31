16-летняя звезда "Папиных дочек" рассказала о своей беременности

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова высказалась по поводу своей беременности. Как оказалось, в Интернете многие блогеры стали распространять информацию о беременности 16-летней актрисы.

В последнее время 16-летнюю Екатерину Старшову атаковали вопросами по поводу беременности. Она решила дождаться, когда таких вопросов накопиться довольно много и ответила сразу всем. На своей странице в соцсети она опубликовала фото и написала, что те люди, которые задают вопросы о ее беременности, просто посходили с ума. Также "Пуговка" ответила и блогерам, которые распространяют подобную информацию в Интернете. Их Старшова обозвала "идиотами".

Актриса рассказала, что несмотря на то, что у нее есть молодой человек, на первом месте у нее учеба. В настоящий момент она готовится экстерном закончить школу и уже начала готовиться к поступлению в ведущий медицинский вуз страны.