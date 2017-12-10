"Звёздные войны: Последние джедаи" может стать самым кассовым фильмом 2017 года

"Звёздные войны: Последние джедаи" уже стал вторым фильмом по кассовым сборам и может стать лидером проката по итогам 2017 года.

Аналитики предполанают, что до конца показов в США картина соберёт более 500 миллионов долларов.

В настоящий момент первую строчку в кассовом рейтинге занимаетр игровой ремейк "Красавица и чудовище", также выпущенный студией Disney. Однако "Звёздные войны" в одной только Северной Америке успели собрать 423 миллиона. Мировой показатель уже превысил 800 миллионов.

Обозреватели обращают внимание, что вмесле с выходом третьей части "Тора" Disney стала единственной голивудской компанией, которая смогла собрать более шести миллиардов долларов два раза подряд.