Стали известны имена самых сексуальных женщин 2017 года

Российские читатели паблика Super составили собственный рейтинг самых сексуальных женщин планеты, которые больше других запомнились в 2017 году. В список также вошли и российские представительницы.

Первую строчку в топе сексуальных женщин заняла актриса и «Чудо женщина» Галь Гадот, также девушка считается популярной моделью у себя на родине в Израиле. Вторая строчка досталась Тине Кунаки, которую эксперты сравнили с молодой Моникой Беллуччи. Неожиданно, но третье место досталось Меган Маркл, которая является невестой наследника британской короны Гарри.

Также в рейтинг попали актриса Софи Тернер, которая поразила своей красотой в сериале «Игры престолов». Признали и российскую актрису Юлию Пересильд, а также девушку-блогера из России Анастасию Ивлееву.