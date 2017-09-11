Шурыгина опубликовала интимное фото с голыми ягодицами

В начале этого месяца в мессенджере Telegram появился официальный канал скандально известной Дианы Шурыгиной. Накануне она опубликовала в нем интимное фото, на котором оголила свои ягодицы. Снимок звезда "Пусть говорят" сделала на кровати, держа в руке геймерский джойстик.

Диана Шурыгина участвовала на шоу "Пусть говорят", представляя себя как жертву изнасилования. После передачи рейтинг ее популярности очень сильно возрос и теперь ее знают уже как блогершу и жену одного из операторов Первого канала. После передачи она не пытается создать себе репутацию целомудренной девушки, а лишь напротив создает образ пошлой девицы. Подтверждение этому - фото, которое та недавно опубликовала в мессенджере.

Шурыгина объяснила, что хочет быть ближе к свои поклонникам и общаться с ним чаще, а потому создала канал. Однако, кажется, девушка хочет, чтобы те знали все подробности ее интимной жизни. Она рассказывает фанатам о том, какие у нее параметры, а теперь опубликовала фото с голыми ягодицами.