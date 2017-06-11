Бузовой предложили содрать с себя шкуру за лайк

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову в социальных сетях атаковали "гринписовцы". Она опубликовала снимок в новом пальто с меховым воротником, на что фанаты предложили певице "содрать с себя шкуру за лайк".

Знаменитость разместила на своей странице в социальной сети фото, чтобы похвастаться новым пальто. На нем она запечатлена в светло-сером пальто с меховым воротником. Пользователи оказались недовольны новым пальто Бузовой, выразив надежду, что воротник выполнен из искусственного меха. Другие же "гринписовцы" накинулись на телеведущую и посоветовали ей "содрать с себя шкуру и сфотографироваться, тогда ее снимки начнут набирать лайки".

Многие пользователи также сошлись во мнении, что "меха - это дешевые понты", а некоторые и вовсе обозвали Бузову живодеркой, так как ради ее "мехового воротничка" содрали шкуру со многих пушных зверьков.