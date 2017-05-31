Фанаты раскритиковали ужасный наряд и прическу Анастасии Волочковой‍

Анастасия Волочкова постоянно становится жертвой критики со стороны фанатов и других наблюдателей. Поводом для новых неприятных для балерины обсуждений стало ее фото с крестницей, которое она накануне опубликовала в своем Instagram. Вид Волочковой назвали "ужасным".

Накануне Анастасия Волочкова вместе со своей крестницей Элизой побывала на ледовом шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес». Фотографии, которые после мероприятия балерина опубликовала в своем профиле видеохостинга удивили поклонников. Ни них Волочкова предстала вовсе не в привычном образе супер-звезды. На ней не было откровенных платьев с глубоким декольте, напротив, это был довольно скромный образ, но даже так балерина не смогла завоевать симпатию.

На опубликованных фотографиях она предстала в обычных темно-синих штанах, немного расклешенных к низу, а также классической синей рубашке. Многие говорили, что этот наряд демонстрирует лишь минусы фигуры звезды, а ее прическа похожа на те, которые носили в 90-х.