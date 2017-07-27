Канье Уэст подарил Ким Кардашьян кучу «мелочей» стоимостью в 200 тысяч долларов

Канье Уэст подарил своей избраннице Ким Кардашьян подарок общей стоимостью в 200 тысяч долларов. Кучу «мелочей» звезда реалити-шоу продемонстрировала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст всегда славился своей необычной фантазией на подарки. Так, и сегодня он решил удивить свою возлюбленную Ким Кардашьян чем-то совершенно особенным, но, в то же время, и до абсурдности простым.

В своем новогоднем подарке Ким Кардашьян могла обнаружить наушники AirPods, фирменные носки от Adidas, подарочные сертификаты от Netfix и Amazon, а также акции от вышеназванных двух компаний.

Общая сумма этой кучи «мелочей» составила 200 тысяч долларов.