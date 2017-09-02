Олег Газманов рассказал о реакции поклонников на его «отжимания в трусах»

Певец Олег Газманов в своем Instagram старается поддерживать связь с поклонниками и часто делится фотографиями из личной жизни и своего досуга. В эфире «Ок.ру» он признался, что не понимает, почему видео, где он «в трусах» отжимается на снегу вызывает у пользователей «истерику».

Олег Газманов в своем Instagram-аккаунте ведет насыщенный снимками профиль и старается всегда делиться со своими поклонниками снимками из жизни и досуга. Певец показывает, как он отжимается на снегу в шортах и реакция пользователей на такие посты его поражает. В эфире соцсети «Ок.ру» он рассказал, что ему сложно понять, как спрогнозировать лайки и популярность фото. Ему непонятно, почему селфи плохого качества и с лирическим описанием набирают больше лайков и комментариев, чем снимки со смыслом и важным содержанием.

Так, признался Газманов, видео, где он «отжимается в трусах» повергло подписчиков в «истерику». А вот «лирика» ажиотажа не вызывает, отметил певец. Несмотря на это, он намерен продолжать изучение механизма соцсетей и хочет поддерживать обратную связь со своими поклонниками.