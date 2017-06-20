Худощавая Екатерина Варнава решила вести активный образ жизни

Известная ведущая и актриса Екатерина Варнава заявила, что хочет выражать свою позицию, начав быть активной «прямо из своей ванной».

Как сообщает издание «Версия Инфо», знаменитость опубликовала в Instagram фото, в подписи под которым отметила, что активная позиция сейчас в моде. Екатерина Варнава в качестве примера привела то, что был выдвинут на выборы президента России действующий лидер Владимир Путин. По словам ведущей, важно проявлять инициативу, а это можно делать где угодно, даже ванной, только нужно разобраться, как именно.

«В зелёном полотенце, это уже явно выраженная позиция», - написала в ответ одна подписчица. Другие же акцентировали внимание не на подписи Екатерины Варнавы, а на том, как она выглядела. По их мнению, ведущая сильно исхудала, а также стала похожа на «бабульку» или «птичку».