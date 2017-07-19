Нонна Гришаева откровенно призналась о проблемах в семье

Актриса Нонна Гришаева стала героиней ток-шоу «Судьба человека». Она откровенно призналась о проблемах в своей семье.

Гостьей очередного эфира популярного ток-шоу «Судьба человека» стала известная российская актриса Нонна Гришаева. Во время своего интервью артистка не стала скрывать, что в семье у нее не все так гладко, как может показаться на первый взгляд.

Насколько известно, от первого брака с музыкантом Антоном Деровым у Нонны Гришаевой есть взрослая дочь Анастасия (1996 года рождения). Однако, как заявила актриса, у нее не всегда хватало времени уделить должное внимание Насте, и за это сейчас она испытывает непреодолимое чувство сожаления и вины. Она многое потеряла, заявляет Гришаева во время интервью.

Сейчас же Нонна Гришаева состоит во втором браке со своим коллегой Александром Нестеровым. Несмотря на разницу в возрасте между супругами в 12 лет, это никак не препятствует их взаимопониманию. В результате этой связи у Нонны в 2006 году появился сын Илья.