Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Отец Филиппа Киркорова оказался в больнице. Об этом рассказали люди, подозреваемые в мошенничестве.

Бедрос Киркоров уже достаточно давно находится на больничной койке и проходит обследование. Однако выяснились новые подробности о действиях мошенников, которые на фамилии известного артиста сумели нажиться.

Люди, называющие себя организаторами мероприятий в Нижнем Новгороде, собрали деньги от желающих принять участие в песенном конкурсе. Согласно анонсу злоумышленников, на мероприятие должен был приехать Дмитрий Нестеров, «Бурановские бабушки», а также Бедрос Киркоров. Однако конкурса не состоялось, а деньги возвращены так и не были.

«Продюсеры» объяснили, что Киркоров-старший не сможет приехать на концерт, так как заболел. Это оказалось правдой, но журналисты, связавшись с Бедросом Киркоровым, узнали, что люди из Нижнего Новгорода оказались мошенниками и он надеется, что их скоро накажут за обман людей.