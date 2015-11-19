Лера Кудрявцева и Оскар Кучера осудили отношение Шепелева к родным Жанны Фриске

В новом выпуске телешоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева и Оскар Кучера обсудили ситуацию вокруг Дмитрия Шепелева, его сына Платона и родных Жанны Фриске. Шепелев не дает своему сыну видеться с родными певицы, его поведение вызывает массу неодобрительных комментариев.

Кудрявцева и Кучера не обошли стороной скандал вокруг сына Жанны Фриске Платона и также дали свои комментарии по сложившейся ситуации. Оскар Кучера заметил, что Шепелев ведет программу о разоблачении лгунов, а сам репутацией честного человека не блещет.

По мнению Кудрявцевой и Кучеры, Шепелев слишком сильно оберегает сына и родные Жанны Фриске получают неоправданной жесткости отказы. Бабушка и дедушка хотят видеть, как растет их внук, а Шепелев лишь ищет отговорки и втягивает ребенка в грязные скандалы.

В Сети также осуждают Шепелева. Его называют жестоким и несправедливым. По мнению пользователей, он не имеет права так обижать семью своей погибшей возлюбленной. Из уважения и любви к ней он должен перестать отворачиваться от семьи Жанны Фриске, уверены в Сети.

Как уже сообщалось, сын Жанны Фриске не узнает родных и бабушку со стороны матери. 4-летний Платон не узнал свою бабушку из-за того, что Шепелев редко разрешает им видеться.