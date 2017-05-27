Рэпер Баста заявил о своем уходе со сцены

Рэпер Баста в своем Instagram-аккаунте пошутил, что он и Джиган уходят со сцены и начинают карьеру кулинаров. Поклонники ответили на шуточное заявление комментариями с одобрением и высмеяли таланты рэпера.

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, в своем Instagram поделился снимком, на котором он и певец Джиган в черных фартуках готовят еду. Джиган держит в руках лоток со стейками, а Баста вымешивает блюдо.

Под фото Баста написал, что он уходит в кулинарную сферу. Пользователи быстро отреагировали на запись и стали комментировать снимок различным образом. Так, одни откровенно насмехались над песенными талантами Басты и советовали ему уходить со сцены как можно быстрее. Другие просили его не покидать песенную стезю и сообщали, что его песни им очень нравятся.

Некоторые также отметили, что певцам следовало бы готовить в перчатках, так как руками вымешивать еду не совсем красиво и гигиенично. Однако, нашли и те, кто просто оценил шутку и пожелал исполнителям успехов во всех их начинаниях.

Рэпер Баста успешно выпускает новые песни и дает концерты. Ранее стало известно, что Баста выпустил клип к песне «Папа What’s Up». Новый трек он посвятил своим родным.