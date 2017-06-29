Умер актер «Звездных войн» Элфи Кертис. Он сыграл эпизод в знаменитой картине и скончался в 87 лет.

Артист из Великобритании Элфи Кертис ушел в мир иной на 88-ом году жизни. Он известен широкой публике по игре в культовой киноленте всех времен, рассказывающей о приключениях Люка Скайуокера во Вселенной.

Зрители помнят, как Кертис появляется в небольшой сцене в «Звездных войнах. Эпизод IV: Новая надежда». Там он сыграл персонажа заключенного с изуродованным лицом. По сценарию он рассказывает главному герою саги, что приговорен к смертной казне в различных звездных системах. Он являлся хирургом и злоупотреблял своим положением. В отместку за плохую работу его клиенты изуродовали ему лицо.

Отмечается, что на съемочной площадке он был всегда добрым и отзывчивым человеком, до тех пор, пока режиссер не давал старт к его съемкам. Он настолько проникался ролью, что мог напугать всю съемочную группу.