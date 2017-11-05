Звезда «Универа» Юлия Франц обнажилась для фотосессии

Звезда «Гоголя» и «Универа» Юлия Франц показала свои формы в откровенной фотосессии. Актриса увеличила грудь и продемонстрировала результаты при помощи «оголенных» снимков.

В Сети появились кадры со съемок Юлии Франц, на которых актриса позирует оголенной и прикрывает грудь руками. Также сообщается, что Франц увеличила грудь за деньги, которые та получила после съемок в «Гоголе» и «Универе». Юлия Франц без стеснения продемонстрировала свою фигуру и показала поклонникам результаты работы хирургов.

Пользователи неоднозначно отреагировали на кадры и многие разделились. Одни уверенны, что Юлия Франц пытается пиариться и изо всех сил старается догнать по популярности Настасью Самбурскую. Другие и вовсе усомнились в умственных способностях актрисы и решили, что она планирует зарабатывать не талантом, а телом. Остальные сохранили нейтралитет и отметили, что Франц имеет право самостоятельно распоряжаться как своим телом, так и заработанными деньгами.

Нашлись и те, кто просто пришел в восторг от фотосессии Юлии Франц и начали писать ей лестные комментарии. В адрес актрисы было написано много комментариев с признаниями в любви и с предложениями встретиться.