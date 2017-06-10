Ольге Бузовой подарили мыло в форме пениса

Концертный агент Алексей Новацкий подарил Ольге Бузовой розовое мыло, отлитое в форме пениса. Ольга Бузова показала свои поклонникам подарок и пошутила, что хотела вместо мыла-пениса украшения или телефон.

На YouTube появилось видео, на котором Бузова комментирует подарок от Навацкого и шутит о причине подобного презента. Певица призналась, что хотела получить от Новацкого в подарок украшения или телефон, а получила мыло-пенис.

Сам Алексей Навацкий был рад пошутить над Бузовой и не мог сдерживать смеха. Также от отметил, что подарит певице такие дорогие подарки, если станет профессиональным игроком в футбол. Поклонники увидели в шутке отсылку к Тарасову и назвали такую остроту весьма грубой и жестокой.

Ольга Бузова активно работает над своей карьерой и ей редко удается найти время для искреннего смеха и шуток с друзьями. Новацкий поддержал Бузову и немного «разрядил» обстановку после того, как певица узнала, что Тарасов сделал предложение Костенко.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова на площадке "Дома-2" презентовала песню Wi-Fi. Певица продолжает выпускать новые песни и в Сети ее хиты сравнили с «горячими пирожками», которые расхватывают за минуты.