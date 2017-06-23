Игорь Трегубенко не намерен возвращаться в «Дом-2»

Бывший участник известного телешоу «Дом-2» Игорь Трегубенко поделился, что недавно его приглашали обратно на телепроект, но он отказался.

В свое время Игорь был очень популярен и любим зрителями на проекте, и сейчас без проблем смог бы завоевать любовь телезрителей. Но «Дом-2» остался в прошлом, как он сам считает, человеку в его возрасте, следует думать об устройстве жизни за периметром, а не каким образом туда попасть. На данный момент Трегубенко осваивает сферу интерактивных и проекционных технологий, занимаясь разработкой программ для сенсорного и другого оборудования.

За свою личную жизнь с супругой Эллой Сухановой Трегубенко промолчал. Они давно перестали носить обручальные кольца и поклонники сделали вывод, что супруги разводятся.