Экс-участница "Дом 2" Елена Степунина набрала лишний вес во время борьбы с раком

Бывшая участница популярного проекта "Дом-2" Елена Степунина на данный момент проходит реабилитацию и продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Для близких людей бывшая участница проекта признает, что для нее это довольно страшное и тяжелое испытание.

Елена выразила свое разочарование по поводу того, что потеряла волосы и набрала пару лишних килограмм. Причиной тому является прием гормонов. Ранее девушка старалась скидывать приобретенный вес, но теперь врачи категорически запретили этим заниматься.

В своем аккаунте в Instagram девушка обратилась за советом к своим поклонникам. Как быстро привести себя в порядок, ведь среди них нашлись и те кто смогли побороть страшный недуг.