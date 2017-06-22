Шнуров представил песню о завышенных тарифах на брендовые вещи

Известный исполнитель и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь удивил поклонников своим творчеством. В новой композиции артист решил рассказать о завышенных ценах на брендовые вещи, которые можно наблюдать в России.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи Шнуров запечатлен в огромных очках на фоне красивой ёлки, в руках у музыканта находится гитара. Суть песни заключается в том, что артист никогда не жалел денег на свою возлюбленную, однако буквально за несколько месяцев стоимость фирменных вещей значительно возросла.

Пользователи Сети оценили творение Сергея, отметив, что певец не изменяет своему имиджу, чем и поднимает настроение абсолютно каждому. Добавим, что Шнуров собирается встретить Новый год в кругу семьи и самых близких людей.