"На шоу "Лучше всех!"процветает коррупция". Зрители обвинили Галкина в предвзятости к детям

В этом году Первый канал может похвастаться очередным достижением, ведь с выходом шоу «Лучше всех» его рейтинги выросли в разы. Эксперты отмечают, что несколько недель подряд проект держался на верхушке рейтинга, однако и сейчас свои позиции терять не спешит. В Сети накануне появились скандальные сведения о коррупции на проекте и разном отношении ведущего Максима Галкина к детям.

На официальной странице артиста в соцсетях были опубликованы фото с шоу, где можно увидеть участников и самого ведущего, но под снимками появились не только хвалебные фразы. Многие зрители убеждены, что коррупция добралась и до детской передачи, ведь с самого начала все было по-другому. Из сообщений понятно, что публика не довольна многими исходами событий на шоу, потому что поистине талантливые малыши нередко оставались без подарков.

По словам телезрителей, на старте проект продемонстрировал настоящих гениев и невероятных деток, в эфирах появлялись достойные конкурсанты, и все выглядело справедливо. Со временем на шоу стали приходить дети, абсолютно лишенные всяких умений и необычных способностей, как было заявлено организаторами в самом начале, поэтому у общественности появились сомнения относительно честности ведущего, а также всей команды.

Комментаторы подчеркивали, что не раз замечали тот факт, когда ребенок действительно достоин победы, но подарка он не получал, отчего начинал расстраиваться. Обеспокоенные взрослые отметили, что это может пагубно сказаться на психике малыша, ведь он старался и не получил вознаграждения, когда в то же время его не более успешные конкуренты были вознаграждены. Максим Галкин своих комментариев и ответов на указанную тему не оставлял, но среди публики появились некие догадки по данному вопросу.

Так, некоторые считают, что на шоу можно попасть лишь с помощью денег обеспеченных родителей, и простым талантливым ребятам там не место. А если получается так, что простой ребенок попадает на проект, то и подарки он, соответственно, не получает, ведь родители не «проплатили». Скандал на тему несправедливого отношения к детям в шоу «Лучше всех!» продолжается, а Максим Галкин тем временем не забывает и о собственных детях, которых хорошенько балует и зачастую публикует видеозаписи и фото с ними.