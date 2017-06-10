Конспирологи заявили, что в центре Земли живут гиганты-пришельцы

Американские конспирологи заявили, что в самом центре планеты обитают гиганты-пришельцы, которые периодически появляются на поверхности Земли. Рост таких пришельцев составляет более трех метров.

Ученый из США Родни Клэфф рассказал, что группа международных уфологов пришли к выводу, что не стоит искать пришельцев за пределами нашей планеты, так как они живут в самом ядре. Более того, подобные пришельцы являются настоящими гигантами потому, что их средний рост составляет 3,6 метров. Сообщается, что гиганты имеют свои летательные аппараты, которые земляне часто путают с НЛО.

Родни Клэфф настойчиво призывает представителей американского NASA исследовать этот феномен и проникнуть на территорию пришельцев. Попасть туда можно через два полюса или через горы в Гималаях.