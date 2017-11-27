Знаменитого актера Олега Табакова врачи ввели в кому. Об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня стало известно, что состояние здоровья легендарного театрального актера России и СССР Олега Табакова вновь резко ухудшилось. Медики приняли решение поберечь внутренние органы пациента и снять возникшее напряжение.

В настоящее время Табаков введен в состояние искусственной комы. Врачи отмечают, что пока рано говорить о стабильности самочувствия знаменитости. Худрук МХТ Чехова в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее актера и руководителя московского тетра доставили в медицинское учреждение с диагнозом сепсис, однако болезнь начала прогрессировать. Некоторое время назад Табаков начал выздоравливать и даже ходил по палате, чтобы укреплять мышцы тела. Теперь его состояние здоровья вновь под вопросом.

Ранее сообщалось, что в коллеги по театру опровергали информацию о его ухудшении здоровья.