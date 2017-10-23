Актер Жерар Депардье празднует 69-летие

Актер Жерар Депардье празднует сегодня день рождения. 27 декабря ему исполнилось 69 лет.

Известный трагикомический актер современности Жерар Депардье отмечает свой очередной день рождения. Французскому артисту исполнилось 69 лет.

Он родился в глубокой провинции Франции, где семья занималась сельским хозяйством. Депардье долгое время заикался, и никто не мог предположить, что он станет всемирно известным актером.

Все изменилось, когда он перебрался со своим другом в столицу своей страны. Там он посетил театральный кружок, в котором занимался его приятель. Юношу заметил преподаватель и дал ему дорогу в жизнь.

Спустя годы Депардье снялся в 150 фильмах, играл в театре. Знаменитость четыре года назад решила перебраться в Россию, где правительство страны на льготных условиях предоставило актеру гражданство. Также Депардье представляет и Бельгию.

В настоящее время артист помимо творческой деятельности увлечен предпринимательством. Он владеет ресторанами, а также изготавливает собственное вино.