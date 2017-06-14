Сын Жанны Фриске не узнает родных и бабушку со стороны матери

4-летний сын Жанны Фриске Платон проживает со своим отцом Дмитрием Шепелевым, который, по решению суда, обязан разрешать родным певицы видеться с ребенком. Бабушка Платона долго не могла увидеться с внуком и тот уже не узнает своих близких.

По словам из источников, Дмитрий Шепелев обязан один раз в месяц разрешать родным Жанны Фриске видеться с Платоном. Однако, телеведущий часто переносит встречи и не поясняет причины отказов. В декабре юристы родственников погибшей певицы смогли убедить Шепелева привезти Платона на встречу с его бабушкой.

Как оказалось, теплой встречи не произошло. Ребенок, в силу своего возраста, попросту забыл бабушку и при встрече ее не узнал. 4-летний мальчик даже не поприветствовал родственницу и отказался принимать от нее подарки.

Бабушка Платона и мать Жанны Фриске очень огорчилась, что внук ее забыл и не смогла сдерживать слез. Шепелев организовал встречу Платона и бабушки на детской площадке в одном из РЦ Москвы. Внук не ответил своей бабушке на нежность и не смог утешить ее, тоскующую по дочери и скучающую за внуком.