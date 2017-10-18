Джигарханян отказался от денег за дом в США в пользу своей экс-супруги Власовой

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о поступке актера, который отказался от своей доли за дом в США в пользу бывшей жены Татьяны Власовой. Джигарханян не захотел делить дом, стоимостью 135 тысяч долларов и уступил все права Власовой.

Степан Джигарханян поделился, что в Россию он прибыл по приглашению приемного отца. Известный артист Армен Джигарханян не общался с пасынком долгое время, но теперь решил увидеться с ним и позвал его прилететь в Москву. Актер передал сыну бумаги, в которых он отказывается от своей доли в разделе средств от продажи дома в Далласе.

В конце 90-х Армен Джигарханян купил в США дом и намеревался жить там со своей тогда еще супругой Власовой. Актер хотел закончить карьеру, решить все вопросы и передать театр в другие руки. Однако, на горизонте появилась Виталина Цымбалюк-Романовская. Из-за нее Джигарханян расстался с Власовой и начал делить имущество.

По словам приближенных людей, именно пианистка настояла, чтобы Джигарханян делил все полученные средства от продажи дома. Сам он до этого разделом заниматься не планировал.

Теперь же, после расторжения отношений с Цымбалюк-Романовской, актер отступил от ранее заявленных планов и решил поступить благородно – не делить деньги с Власовой.