Алена Свиридова откровенно рассказала о тайной свадебной церемонии

Известная на территории России певица Алёна Свиридова решила прокомментировать многочисленные слухи о ее тайной свадебной церемонии. Артистка отметила, что не собирается выходить замуж в ближайшее время.

Свиридова уже семь лет встречается с бизнесменом из Армении Давидом Варданяном, который старше исполнительницы на 14 лет. По словам артистки, такая разница в возрасте определенно даёт преимущества, позволяющие не тратить драгоценное время на те детали, которые были крайне важны в более молодом возрасте.

Также певица заметила, что тайного бракосочетания у нее не было, ведь она и ее избранник придерживаются иных взглядов на союз, но готовы хоть сейчас поклясться друг другу в вечной любви и верности. Певица добавила, что давно мечтает понянчить внуков и ждет, когда хоть один из сыновей сделает ее бабушкой.