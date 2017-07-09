Ольга Бузова на площадке "Дома-2" презентовала песню Wi-Fi

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова презентовала свою новую песню Wi-Fi на площадке проекта "Дом-2". Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Бузова опубликовала на своей странице ролик, который уже успел собрать более 1,5 миллионов просмотров. В комментарии она написала, что презентовала свою новую песню Wi-Fi на площадке телепроекта "Дом-2". Во время презентации Ольга Бузова была одета в сексуальный наряд, состоящий из боди, белой рубашки и невероятно высоких розовых сапог. Она танцевала в компании симпатичных мужчин и была явно довольна собой.

В комментарии под роликом певица поинтересовалась, оценили ли подписчики ее творчество, а также отметила, что сама она "тащится" от этой песни. Мнение фанатов относительно новинки от Бузовой существенно разделились. Многие с восторгом отмечали, что все, что делает Бузова - это шикарно. Другие же посоветовали начинающей певице больше работать над текстами песен, а не над тем, как более эффектно раздеться на сцене.