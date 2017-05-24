Секс-символ «Дом-2» Катя Жужа уходит с проекта. 29-летняя участница телешоу хочет проводить больше времени в кругу семьи.

Катя Жужа приняла окончательное решение о том, что покидает скандальный телевизионный проект, даже несмотря на то, что сейчас она приглашена в телешоу в качестве соведущей.

По словам 29-летней знаменитости, сейчас в ее жизни многое изменилось и есть серьезный мужчина, которого она не хотела бы потерять. Он настаивает на том, чтобы его возлюбленная проводила гораздо больше времени с ним и своим ребенком. До сих пор это было затруднительно, так как часто приходилось летать на Сейшельские острова, чтобы поддерживать телепроект «Дом-2».

Поклонники Жужи начали гадать, кто мог оказаться ее бойфрендом. Некоторые заявляли, что ее бывший парень Олег Майами мог вернуться, однако многие заметили, что недавно он выпустил клип, где сказал, что его кумиром стала звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева.