Вера Брежнева смутила Киркорова произношением слова «глиттер»

В эфире музыкального шоу его ведущая Вера Брежнева смутила Филиппа Киркорова словом «глиттер». Певица хвалила участницу шоу и отметила, что ей нравится глиттер девушки, реакция Филиппа Киркорова породила создание мема.

Во время эфира музыкального шоу Вера Брежнева хвалила финалистку проекта и восхитилась ее глиттером. Филиппу Киркорову послышалось иное слово и он не смог сдержать эмоций от того, что ему представилось.

Вера Брежнева тут же поспешила отметить, что глиттер в переводе с английского означает «блеск - блестки». Однако конфуза избежать не удалось. Произношение Брежневой не оставило Киркорову выбора и тот начал ссылаться на свой возраст.

Киркоров отметил, что он уже достаточно «глуховат» и ему, по возрасту, уже можно ошибаться в услышанном. Его реакция, которая продемонстрировала крайнее изумление и шок, стала поводом для создания новых мемов.

В Сети активно шутят над «глиттером Брежневой» и откровенно насмехаются над реакцией Киркорова, который представил, что певице в участнице шоу нравятся не блестки, а нечто иное.