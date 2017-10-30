Экс-супругу Джигарханяна уличили в романе с новым богатым пенсионером

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своих соцсетях фотографию с 71-летним режиссером Руденштейном. В Сети экс-супругу Джигарханяна обвинили в романе с новым богатым пенсионером.

В своем закрытом аккаунте в Instagram Цымбалюк-Романовская разместила совместное фото с Марком Рудинштейном и подписала его милым комментарием. В нем она отметила, что «ухватила режиссера за уши» и потом «поздравила с Новым годом».

Марк Рудинштейн находится в браке, на его счету это уже третий официальный союз. Его благосостояние оценивается как высокое и пенсионер представляет собой представителя богатого слоя населения.

В Сети Цымбалюк-Романовскую сразу же обвинили в новом романе и отметили, что после Джигарханяна она не долго «зализывала раны». Пианистке указали, что она, вероятно, решила не останавливаться и намерена сделать банкротом еще одного доверчивого пенсионера.

Помимо этого, пользователи решили, что Цымбалюк-Романовская не зря начала общаться с режиссером. Так, многие уверенны, что новыми знакомствами и встречами пианистка хочет получить работу и покровителя.