84-летняя Зинаида Кириенко во время корпоратива сломала ногу

Знаменитая российская актриса Зинаида Кириенко, которая получила известность после роли Натальи в "Тихом Доне", во время предновогоднего корпоратива получила травму. Как оказалось, артистка получила перелом правой лодыжки.

25 декабря Зинаида Кириенко находилась в ресторане по улице Гончарной, где отдыхала на предновогоднем корпоративе с коллегами. В какой-то момент она подвернула ногу и не придала этому особого значения. После, почувствовав боль в правой ноге, она вызвала скорую помощь и уехала в больницу, где ей оказали помощь квалифицированные медики.

Сама 84-летняя Кириенко решила, что просто вывихнула ногу, однако все оказалось куда серьезнее, врачи диагностировали у нее перелом правой лодыжки. Актрисе не потребовалась операция, медики просто наложили ей гипс и отправили домой.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже происходила с Кириенко в 2013 году. Тогда она получила перелом левой лодыжки и так же, как и в этом случае, списала все на простой вывих.