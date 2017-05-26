Участникам «Дома-2» запретили говорить правду о телешоу. Об этом стало известно от бывшего «домочадца» Павла Пятницкого.

Хейтеры телевизионного продукта канала ТНТ продолжают утверждать, что есть немало подводных камней у знаменитого телешоу «Дом-2». В частности, в Сети поползли слухи, что организаторы чересчур поступают жестко с составом участников.

По словам некоторых пользователей и экспертов, парням и девушкам «любовной стройки» запрещено разглашать подробности некоторых моментов, которые остаются за пределами эпизодов, вошедших в эфир.

Многие скандальные сцены и поведение некоторых участников полностью никогда не показывают, поэтому львиная часть отношений остается за кадром, а разглашать всю правду о них нельзя.

В частности, Павел Пятницкий не так давно рассказал, что на проекте нет ни одного достойного мужчины, а девушки часто ведут себя вызывающим образом. Досталось по полной программе и организаторам шоу. По мнению эксперта Пятницкого, они используют участников «Дома-2» в целях повышения рейтинга и заработка.