Алексей Панин восхитился своей внешностью в Instagram

Звезда российских кинофильмов и сериалов Алексей Панин в Сети похвастался своими результатами в плане внешности. Актер восхищается собой и утверждает, что полностью собой доволен.

Алексей Панин никогда не скрывал, что посещает косметологов и многочисленные салоны красоты для того, чтобы привести кожу лица в порядок. Кроме того, артист каждый раз после процедур делился результатами со своими поклонниками. Теперь Панин сообщил, что полностью доволен собой и тем, как он сейчас выглядит.

Поклонники поддержали Алексей Панина в комментариях: «Алексей, Вы молодец, не боитесь говорить правду», «Вид просто отличный. Кожа стала сиять и лицо молодеет изо дня в день», «Очень помолодел».