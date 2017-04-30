Назвали причину распада группы "Грибы"

Украинские СМИ сообщили причину распада популярной группы "Грибы", которая с 2016 года просуществовала меньше двух лет. Пик их популярности пришел вместе с выпуском трека "Тает лед", клип на который собрал больше 10 миллионов просмотров.

Накануне стали расходиться слухи о том, что группа "Грибы" прекращает свою деятельность. Многим в это было сложно поверить, ведь группа до сих пор пользуется большой известностью. СМИ также сообщали о том, что по версии iTunes в уходящем году их песня "Тает лед" стала самой популярной. Однако фронтмен группы Юрий Бардаш подтвердил слухи.

Как сообщил певец, группа действительно больше не будет записывать треки. Их концертная деятельность также завершена. Такое решение было принято тем же солистом Бардашем. В настоящее время все его внимание приковано к новому проекту "Бадминтон", для которого тот уже создал несколько композиций.