Сталлоне отпраздновал Рождество вместе с семьей Шварцнеггера

Всемирно известный актер Голливуда Сильвестр Сталлоне в своём аккаунте в Instagram обнародовал фотографию, на которой он запечатлён с Арнольдом Шварценеггером и его семьей во время празднования Рождества. Данное фото всего за несколько часов собрало более 10 тысяч лайков.

Сталлоне является активным пользователем соцсетей, и в этот раз не забыл про своих подписчиков, порадовав их уникальным снимком с не менее популярным «Железным Арни». Актер отметил, что решил заглянуть к своему другу домой в канун Рождества.

В комментарии к фотографии с улыбающимися знаменитостями, Сильвестр подписал, что Арнольду всегда удается внести в его жизнь положительный настрой, который заряжает невероятной энергией всех вокруг. Пользователи оставили многочисленные пожелания актерам в преддверии празднования Нового Года.