Ольга Бузова шокировала фанатов снимком в нижнем кружевном белье

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова вновь удивила поклонников, обнародовав откровенное фото на своей странице в соцсети. В этот раз звезда отечественного шоу-биза прорекламировала комплект кружевного нижнего белья.

Бузова регулярно публикует рекламу разных услуг и товаров, получая за это хорошие деньги. В последнее время Ольга часто стала рекламировать нижнее белье, демонстрируя фанатам фотографии в купальниках и красивых полупрозрачных халатиках.

Теперь исполнительница обнародовала новый снимок в шикарном кружевном белье в бордовом цвете. Артистка отметила, что решила оставить себе этот комплект, поэтому рекламировала его с удовольствием. Поклонники оценили красивый и откровенный наряд, однако достаточно вульгарный макияж Ольги.