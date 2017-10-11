На шоу "Успех" победил оппонент Гнойного Ив Набиев‍

25 декабря вышел окончательный выпуск шоу "Успех" на СТС, и уже объявлен победитель. Король эстрады Филипп Киркоров лично вручил 32-летнему оппоненту рэпера Гнойного Иву Набиеву сертификат на запись композиции в одной из крупнейших студий Лос-Анджелеса.

Шоу "Успех" было запущено в России и не является интерпритацией зарубежных передач. Это музыкальный телеконкурс, главный приз которого - это возможность записать свою песню в Лос-Анджелесе. Вчера стало известно имя того, кто воспользуется этой возможностью. Им стал музыкант из Перми Ив Набиев. Он рассказал, что гордится своим лидерством, ведь он первый в мире стал победителем этого реалити-шоу.

Известно, что уже после второго выпуска передачи против Набиева публично высказался рэпер Гнойный не в самом лучшем свете. Он рассказал, что не верит в силы пермского музыканта, однако думает, что главный приз на проекте завоюет кто-то из представительниц прекрасного пола.